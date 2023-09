Deze voetballer heeft de duurste auto ter wereld aangeschaft

Een comfortabele auto die van alle gemakken is voorzien, dat is fijn rijden. Maar je kunt het ook overdrijven. De Argentijnse voetballer Mauro Icardi is de nieuwe eigenaar van de Rolls-Royce Boat Trail, een luxewagen die hem maar liefst 26 miljoen euro heeft gekost.

De aanvaller van het Turkse Galatasaray kocht de exorbitante bak, waarvan er maar drie gebouwd zijn, volgens het Franse sportblad L'Equipe al in 2021. De op maat gemaakte Rolls-Royce is nu bij hem thuis afgeleverd. Ook Rapper Jay-Z en zijn vrouw Beyonce hebben sinds kort een model in hun garage staan. De derde is naar verluidt verkocht aan een rijkaard die zijn geld verdiende in de parelindustrie.

26 miljoen euro

Icardi heeft goed geboerd bij Inter Milaan (2013-2020) en Paris Saint-Germain (2020-2023), maar zal toch even hebben moeten slikken toen hij de 26 miljoen euro overmaakte aan het Britse autobedrijf. Dit seizoen verdient hij 6,5 miljoen euro bij zijn nieuwe werkgever Galatasaray.

Het kost vier jaar om alle 1813 onderdelen van de vierzits cabio met de hand in elkaar te zetten. Er zit een 6,75 liter twin-turbo V12-motor onder de kap met 563 pk. Een houten achterdek opent zich als de vleugels van een vlinder en onthult een 'hostingsuite' met een koelkast, een ijskast, en bestek en servies van Christofle. Twee koolstofvezelkrukken en een parasol krijg je er gratis bij.

La Rose Noire Droptail

Mocht de Argentijn er veel waarde aan hechten dat hij de duurste auto van de wereld rijdt, dan komt hij bedrogen uit. De Boat Trail wordt alweer ingehaald door het nieuwe Rolls-Royce model La Rose Noire Droptail, dat waarschijnlijk meer dan 30 miljoen gaat kosten.