Mevrouw Meeuwis vindt dat Guus wordt onderschat

Manon Meeuwis, de vrouw van Guus, vindt dat haar man wordt onderschat. Dat bekent zij in de podcast PepTalk van acteur en cabaretier Pepijn Schoneveld. Het koppel reflecteert in de nieuwe aflevering, Wat is dat toch met Brabant?, op hun dierbare provincie en hun relatie.

"Guus wordt toch heel snel in het hoekje 'Kedeng-Kedeng, bierzuipen en -gooien en wat-een-grappige-gast' gezet", stelt Manon. Zij denkt dat dit mede komt doordat Guus uit Brabant komt. "Ik denk dat het zo werkt, dat je automatisch meer credible bent als je niet uit Brabant komt. Ik zou het de wereld zo gunnen om door dat laagje heen te prikken. Er zit bij Guus heel wat leuks achter."

Manon vindt dat het haar man siert dat hij nooit dweept met zijn kwaliteiten en zijn successen. "Maar ik ben zo trots op wat hij doet", beklemtoont ze. Zo snapt niemand die er niet zelf bij was hoe uniek wat haar betreft de Groots met een Zachte G-concerten zijn. "Het is flauw om dat woord te gebruiken, maar het is on-Nederlands. Het voelt voor mij, als meisje van boven de rivieren, als een missie to spread the word. Iedereen zou dit een keer moeten meemaken en voelen."

Veel leren

Guus zegt in de podcast blij te zijn met alle lieve woorden: "Dank je, liefje." Het echtpaar Meeuwis vertelt ook dat zij als partners nog steeds veel van elkaar leren. Zo stelt Guus dat hij van zijn vrouw heeft geleerd "om te praten, om de olifant te benoemen, om dingen niet te laten liggen, om de dingen op te ruimen".

Manon leert op haar beurt van Guus om juist niet alles te benoemen. "Dat ik niet alles kapot hoef te analyseren", legt ze uit. "Dat ik iets niet leuk vind, betekent niet dat we altijd om de tafel hoeven te zitten tot ik het wel leuk vind. Ik word van jou echt wel een beetje zachter en gemoedelijker."