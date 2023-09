Jimmy Fallon blijkt Amerikaanse Matthijs

Zestien huidige en voormalige medewerkers van ‘The tonight show’ beschuldigen presentator Jimmy Fallon van grensoverschrijdend gedrag. Achter de schermen van de populaire Amerikaanse tv-show zou al jaren sprake zijn van een “giftige werkomgeving”, vertellen zij in het blad Rolling stone.

De gespannen en ‘behoorlijk sombere’ sfeer zou voornamelijk door Fallon komen en door de steeds wisselende teams van leidinggevenden. In de afgelopen negen jaar versleet The tonight show liefst negen programmaleiders die volgens de klokkenluiders allemaal niet wisten hoe ze ‘nee’ moesten zeggen tegen de presentator. Sommige klagers zeggen dat ze gekleineerd en geïntimideerd werden door hun bazen en door Fallon zelf.

Fallon heeft, net als Matthijs van Nieuwkerk, achteraf spijt