Jimmy Fallon biedt crew excuses aan na klachten over wangedrag

Talkshowhost Jimmy Fallon heeft zijn medewerkers excuses gemaakt over zijn gedrag. Hij deed dit tijdens een Zoom-sessie met de voltallige crew van zijn programma The Tonight Show, nadat via Rolling Stone donderdag naar buiten kwam dat veel medewerkers zijn gedrag op de werkvloer grensoverschrijdend noemden.

"Ik schaam mij kapot", zei Fallon volgens medewerkers die bij de sessie aanwezig waren. "Ik voel me er heel slecht over, meer dan ik kan uitdrukken. Dit is niet de sfeer die ik bij de show wilde creëren. Het spijt me als ik jullie gevoelens van schaamte heb gegeven."

Volgens medewerkers die de schuldbekentenis van Fallon bijwoonden, klonk hij zeer oprecht. De presentator nam de schuld voor de gevoelens in zijn crew volledig op zich. Hij zei dat programmaleider Chris Miller niets te verwijten valt en dat deze niet weggaat. "Ik wil dat de show leuk is, voor iedereen die er aan meewerkt", beklemtoonde Fallon.

In Rolling Stone beschuldigden verschillende huidige en oud-medewerkers van The Tonight Show de presentator van grensoverschrijdend gedrag. Achter de schermen van de populaire Amerikaanse tv-show zou al jaren sprake zijn van een "giftige werkomgeving", stelden zij. Dit zou onder meer komen door Fallon en door de steeds wisselende teams van leidinggevenden. In de afgelopen negen jaar versleet The Tonight Show liefst negen showrunners (programmaleiders) die Fallon nooit durfden tegen te spreken.

Sommige medewerkers voelden zich gekleineerd en geïntimideerd door Fallon en zijn soms "onvoorspelbare gedrag'. Zij meldden zich bij personeelszaken, maar er gebeurde niets met hun klachten, stelden zij. Een aantal medewerkers heeft blijvende mentale klachten door de ervaringen op de werkvloer.