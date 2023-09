Slimste Mens-finalist Tom Kleijn: het wordt erg spannend

De finale van De Slimste Mens vrijdagavond wordt "sowieso heel spannend". Dat zei finalist Tom Kleijn vrijdagochtend in het NPO-radioprogramma Spraakmakers waar hij te gast was. Kleijn strijdt in de laatste uitzending van dit seizoen om de titel met musicalactrice Nandi van Beurden en De Kleine Komedie-directeur Jörgen Tjon A Fong.

"Het is fantastisch, het is een heel lang proces", vertelde Kleijn over zijn deelname aan het programma. "Je doet mee met de normale afleveringen, en dan lig je eruit. En dan kom je weer terug in de finaleweek." Over de uitslag van de finale wilde hij niets kwijt: "Ik zeg niets, ik kijk stoïcijns voor mij uit. Ja, ik zit heel lekker in mijn vel, maar dat doe ik sowieso."

Schrijfster Renée Kapitein werd donderdag als laatste uitgeschakeld. Kapitein kon bij plaatsing voor de finale het record van meeste dagdeelnames evenaren. Dat staat met elf stuks al jaren op naam van politicus Klaas Dijkhoff. In het spannende eindspel van de halve finale werd ze echter weggespeeld door Van Beurden. Het is nooit eerder gebeurd dat een musicalacteur zo ver in het spel gekomen is.

Tjon A Fong was al verzekerd van een plek in de finale omdat hij dit seizoen de beste speler was. De eindstrijd van de populaire quiz wordt vrijdagavond uitgezonden op NPO 1.