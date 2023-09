Medewerker Gamma leerde Jeroen Pauw dat hij beroemd was

Een gesprek met een vriend over een bezoek aan de Gamma leerde Jeroen Pauw wat de gevolgen waren van zijn status als bekende televisiepresentator. Dat vertelde Pauw vrijdag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. "Ik zei een keer tegen een vriend: de Gamma is zo'n fijne winkel! Ik had daar een keer witte verf gehaald. En twee weken later kwam ik terug, en toen zei die medewerker: wilt u weer dezelfde verf, meneer Pauw?" Zijn vriend bleef hem daarna indringend aankijken. "Ik dacht: wat ben ik toch ook dom", vervolgde Pauw. "Ik denk dat die man van de Gamma heel aardig was. Maar die man weet toevallig dat ik Jeroen Pauw ben. Dus je bent iemand - ook al vind je zelf van niet - waar een ander naar kijkt." Pauw vertelde de anekdote naar aanleiding van de berichten over wangedrag op de vloer bij het programma van Jimmy Fallon. Fallon bood meteen na de onthullingen zijn excuses aan al zijn medewerkers aan. Pauw zei wel te snappen hoe het soms moeilijk kan zijn om je als bekende presentator te realiseren hoe je op redacteuren over kan komen. Het stoort hem wel dat in dit soort zaken soms als excuus wordt genoemd dat er topsport wordt bedreven. "Ik denk dat dat overdreven is", aldus Pauw. "Dat zijn argumenten die je niet mag gebruiken als je gedrag niet oké is. Het gaat niet over: 'maak dit interview iets beter, of bereid dit item beter voor'." Het is wel belangrijk dat naaste medewerkers een bekende presentator daarop durven te wijzen, aldus de NPO-coryfee: "Je moet weten dat je deel uitmaakt van een team. En je moet nooit denken dat je daarboven staat."