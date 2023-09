Eva Jinek bevallen van tweede kindje

Eva Jinek is bevallen van haar tweede kindje. De presentatrice en haar partner Dexter zijn ouders geworden van dochter Salo, zo deelt Eva op Instagram. "Ons eigen zondagskind is er! Op 3 september is ze geboren: Salo Leonora Van der Voorn", deelt de talkshowpresentatrice. "Onbeschrijfelijk lief, we willen haar allemaal opvreten." Eva en Dexter kregen in september 2018 al een zoontje, Pax. Recent maakte Eva bekend te vertrekken bij RTL. Na haar verlof begint ze bij de AVROTROS.