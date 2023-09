14 oud-kandidaten Temptation Island melden zich, ook uit België

Meerdere oud-deelnemers van Temptation Island hebben zich de afgelopen dagen gemeld bij slachtofferadvocaat Sébas Diekstra. Ook zij zeggen psychische klachten te hebben overgehouden aan hun deelname aan het programma. Dat laat Diekstra vrijdag desgevraagd weten aan het ANP. De teller staat inmiddels op veertien voormalige kandidaten. Er hebben zich nu ook oud-deelnemers uit België gemeld, dit was eerder nog niet het geval. "Er blijven zich dagelijks mensen bij mijn kantoor melden", aldus Diekstra. "De komende tijd proberen wij samen met anderen zo goed mogelijk inzichtelijk te krijgen wat er allemaal achter de schermen is gebeurd. Pas daarna gaan we onderzoeken welk vervolg hieraan gegeven moet worden." De oud-deelnemers die zich melden willen vooral hun ervaringen tijdens de productie van het programma delen. "Een zorgwekkend aantal van deze deelnemers blijkt te kampen met serieuze psychische klachten", stelt Diekstra. "De diverse getuigenissen schetsen verontrustende praktijken bij de productie van het televisieprogramma." Respectvolle samenwerking De nieuwe meldingen volgen op een interview dat oud-deelnemers Aylin en Efrain vorige week aan het AD gaven. Zij stelden dat er bij het programma sprake zou zijn van manipulatie van de kandidaten door de makers. Naast het emotionele trauma dat zij zouden hebben opgelopen, ondernam Aylin naar eigen zeggen twee zelfdodingspogingen als gevolg van psychische klachten die voortkwamen uit het programma. Het koppel ontving na mediation een bedrag van 30.000 euro van de producent. Dit heeft RTL ook bevestigd. Advocaat Diekstra wil niet zeggen of er al contact is geweest met RTL om gesprekken over de klachten te voeren. Ook kan hij niet zeggen of alle cliënten overwegen juridische stappen te ondernemen, zoals Aylin en Efrain wel zeggen te doen. RTL en producent SimpelZodiak hebben eerder aangegeven niet inhoudelijk op de kwestie te willen ingaan. Ze benadrukken wel het belang van een "respectvolle samenwerking". RTL bereidt wel een nieuw seizoen van het programma voor.