Nieuwe hoofdredacteur NU.nl wil van bezoekers ‘fans’ maken

Lindsay Mossink, de nieuwe hoofdredacteur van NU.nl, zegt in een interview op de website welke koers ze met het medium wil varen. Zo wil ze de bezoekers dichter bij de experts van de site brengen. "We hebben zoveel experts binnen onze club. We proberen hen zichtbaarder te maken", stelt Mossink. "Ik wil de bezoeker dichter bij die experts brengen. Ik denk dat NU.nl het in zich heeft om van bezoekers fans te maken. Fan van bijvoorbeeld Joris Peters, onze misdaadverslaggever. Of fan van Rypke Bakker en de manier waarop hij alles duidt wat er in de voetbalwereld gebeurt." Mossink wil met name de jongere generatie op social media proberen te bereiken, zegt ze. "Je ziet dat die jongere generatie geobsedeerd is door de vraag wie er achter die producties zit", zegt ze over nieuwsmerken als NU.nl bijvoorbeeld. "Die zoeken niet naar een groot merk dat heel anoniem is, die zoeken naar een band. Als we die jonge generatie willen aanspreken, moeten wij op dat podium staan."