Ook bekende klimaatactivisten weer A12 op voor protestactie

Bekende klimaatactivisten als actrice Carice van Houten en acteur Sieger Sloot zijn zaterdag in Den Haag te vinden voor een nieuwe protestactie van Extinction Rebellion. Zangeres Sophie Straat en de punkrockband Hang Youth zijn van plan om op te treden tijdens het protest op het wegdek van de A12. Actiegroep Extinction Rebellion (XR) heeft aangekondigd vanaf het middaguur opnieuw het stuk snelweg dat de stad in loopt te blokkeren. De demonstranten vinden dat de overheid direct moet stoppen met het verlenen van fossiele subsidies. Daaronder verstaan de activisten alle financiële regelingen die het gebruik van fossiele brandstoffen bevoordelen. Op de Laan van Reagan en Gorbatsjov vindt tegelijkertijd een 'supportdemonstratie' plaats voor sympathisanten die niet zelf de A12 op willen. Extinction Rebellion (XR) kondigde vrijdag op Facebook aan dat ook de XR Musicians weer van de partij zijn, dit keer met 180 muzikanten. Zij zullen de demonstratie openen met het Dies Irae uit het Requiem van Mozart. Dies Irae betekent 'Dag van woede', meldt de actiegroep. "Woede is op zijn plaats, want de overheid investeert nog steeds in fossiele subsidies ten koste van het globale zuiden en toekomstige generaties. Woede is bovendien een emotie die in beweging brengt, woede zorgt ervoor dat je opstaat en in actie komt. Met deze muziek hopen wij meer mensen in beweging te brengen", licht celliste Sanne Bijker de keuze voor Mozart toe. XR blokkeerde de A12 al meerdere keren. Deze keer is de groep naar eigen zeggen van plan om iedere dag op het middaguur terug te komen. Burgemeester Jan van Zanen heeft al duidelijk gemaakt dat hij ook ditmaal het blokkeren van het snelwegverkeer niet toestaat. Ook de rechtbank in Den Haag oordeelde onlangs dat deze manier van demonstreren niet mag. Zeven mensen die er eerder toe hadden opgeroepen, kregen een taakstraf, onder wie acteur Sloot. Hij en de anderen gingen in beroep en zullen zaterdag volgens XR opnieuw op de A12 verschijnen.