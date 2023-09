Ridder Marco Kroon verloor in de gevangenis 11 kilo

Toen Marco Kroon, geridderd door het staatshoofd vanwege heldenmoed, was veroordeeld omdat hij een agent een kopstoot had uitgedeeld koos hij ervoor te gaan zitten. Hij had kunnen kiezen voor 80 uur taakstraf, maar hij koos voor 40 dagen in de militaire gevangenis. Hij is van mening dat als iemand een politieagent een kopstoot geeft, hij of zij gevangenisstraf verdient. „Ik had het niet willen missen. Men denkt dat de militaire gevangenis veel strenger is dan de gewone maar dat is niet zo. Het is helemaal gericht op re-integratie in de samenleving. Je eet met de bewaarders, praat met de bewaarders, het is net een peloton. Er waren twee geiten die je moest verzorgen, Bonnie en Clyde. Je mag elke dag sporten, ik was na veertig dagen elf kilo kwijt. Geen biertjes meer, geen cola.”

Kroon bezit nog steeds de Willems-Orde, een militaire eer, ondanks zijn controverses.

Hij vindt dat hij de eer verdiende voor zijn daden in Uruzgan.

Hij zou de eer hebben teruggegeven als hij was veroordeeld voor drugsgebruik.