Glennis Grace moest 200 uren op een begraafplaats werken als straf

De taakstraf van Glennis Grace zit er op. Ze heeft 200 uur werk voor de gemeenschap verricht, hoofdzakelijk op een begraafplaats. Maar de publieke vernedering was een zwaardere straf. De zangeres werd veroordeeld vanwege een vechtpartij in een supermarkt. De impact van het incident op haar werk en privé waren veel erger dan die 200 uren werken op een kerkhof. Werken deed ze daar drie keer per week, zes uur per dag. “Wel een soort bezinning daar, heel rustig, niemand praat tegen je”, verklaart ze aan Party.

In eerste instantie was een begraafplaats niet de plek waar Grace haar taakstraf zou uitvoeren. Op de planning stond dat ze zou gaan werken bij een verzorgingstehuis. „Dat is in de media gekomen en daar had iedereen ook iets over te zeggen.” Naast dat iedereen in Nederland over haar viel én dat haar werk stil ligt, heeft ze ook vriendschappen verloren na het incident. Naar eigen zeggen vond ze dat „het allerergste”. „Ik laat niet snel mensen toe, maar als ik dat wel doe, ga ik voor je door het vuur. Er zijn er toch wel een paar geweest die me inderdaad in mijn privéleven gewoon gecanceld hebben. Dat vind ik nog steeds heel pijnlijk, maar ik heb het ook een plekje gegeven. En nogmaals, ik verdien niet de schoonheidsprijs.”

Over het incident zelf zegt ze ‘dat het uit de hand gelopen is’. „Dat had nooit mogen gebeuren. Maar what can I say?”