Maarten van Rossem wil door met De Slimste Mens tot hij ‘instort’

Maarten van Rossem is voorlopig niet van plan te gaan stoppen met De Slimste Mens, zoals zijn collega Philip Freriks dat per eind 2024 wel gaat doen. "Wat mij betreft ga ik door met het programma totdat ik helemaal instort", zegt de historicus in zijn biografie VAN ROSSEM, die op 28 september uitkomt.

"De Slimste Mens is voor mij een uitje, net alsof je poffertjes gaat eten, al zou het fijn zijn als er daadwerkelijk ook poffertjes zouden worden geserveerd in de studio", zegt Van Rossem over het programma. "Wat mij betreft ga ik door met het programma totdat ik helemaal instort. Een enkele maal loopt het hartstikke lekker, heb je heel leuke gasten en heb je amusante conversaties. Maar tegelijkertijd is en blijft het programma light entertainment." De 79-jarige Van Rossem hoort vaak dat kijkers genieten van de chemie tussen hem en Freriks. "Ik weet dan niet precies wat die chemie is, maar feit is dat Philip en ik goed met elkaar kunnen opschieten." Maandagochtend werd bekend dat de 79-jarige Freriks aan het eind van 2024 stopt met de presentatie van De Slimste Mens. Herman van der Zandt gaat het programma vanaf 2025 presenteren.