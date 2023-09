Steven Spielberg en vrouw doneren miljoenen aan schrijversstaking

De succesvolle filmregisseur Steven Spielberg (76), onder meer bekend van Schindler's List en West Side Story, en zijn vrouw, de actrice Kate Capshaw (69), helpen de vakbonden achter de schrijversstaking in Hollywood met een donatie van 1 miljoen dollar. Dat melden de non-profitorganisatie Entertainment Community Fund en de acteursvakbond SAG-AFTRA. Volgens berichten in de Amerikaanse media heeft het Hollywood-echtpaar sinds het begin van de staking in mei 1,5 miljoen dollar gedoneerd. Andere belangrijke donoren van de noodhulpprogramma's van de vakbonden in de afgelopen maanden zijn onder meer Meryl Streep, George Clooney, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman, Dwayne Johnson, Nicole Kidman, Julia Roberts, Jennifer Lopez en Arnold Schwarzenegger. De ruim 11.000 scenarioschrijvers van de Writers Guild zijn sinds begin mei in staking. Half juli sloten zich ongeveer 16.000 acteurs van de acteervakbond SAG-AFTRA aan bij de schrijvers. Zij eisen onder meer betere beloningen en regels voor het gebruik van kunstmatige intelligentie. Er zijn geen tekenen dat de staking binnenkort eindigt.