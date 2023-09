AVROTROS maakt vip-versie Mooiste meisje van de klas

Het tv-programma Het mooiste meisje van de klas krijgt een vip-versie. In de speciale reeks delen bekende Nederlandse vrouwen hun levensverhaal en halen ze herinneringen op. Onder anderen model Jessie Jazz Vuijk, influencer Dionne Slagter, zangeres Sarita Lorena en realityster Maxime Meiland doen mee. De serie is vanaf 24 september te zien op NPO 3, heeft AVROTROS dinsdag bekendgemaakt. In de reguliere versie worden volwassen vrouwen gevolgd die ooit werden gezien als het 'mooiste meisje van de klas'. De serie is sinds 2008 te zien.