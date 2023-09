USA Today zoekt journalist die alleen over Taylor Swift bericht

Amerika's grootste regionale mediagroep Gannett, waartoe ook 's lands grootste krant USA Today behoort, is op zoek naar een "energieke" multimediajournalist die exclusief verslag doet van popmegaster Taylor Swift. In de dinsdag gepubliceerde vacature schrijft Gannett onder meer: "Op zoek naar een ervaren, op video gerichte verslaggever die in staat is de muzikale en culturele impact van Taylor Swift vast te leggen."

Gannett wijst erop dat "Swifts fanbase ongekende hoogten heeft bereikt, wat ook geldt voor het belang van haar muziek en haar nalatenschap in de Verenigde Staten en over de hele wereld". Het mediabedrijf zoekt derhalve naar een kandidaat met een "onverzadigbare honger naar alles wat Taylor Swift op alle platforms doet".

De "creatieve, energieke journalist" die het bedrijf zoekt, krijgt een eigen column in USA Today, getiteld: Taylor Swift. Daarin kan bijvoorbeeld verslag worden gedaan van "de opwinding rond Swifts huidige tour en aankomende album" maar is ook ruimte voor een "doordachte analyse van haar muziek en carrière".