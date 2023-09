Vijf jaar na haar dood komt nieuw werk uit van Anneke Grönloh

Vijf jaar na het overlijden van Anneke Grönloh worden twee nieuwe nummers van de zangeres uitgebracht. De twee liedjes komen uit op 14 september, de vijfde sterfdag van Grönloh. Het gaat om de nummers Lost A Friend en You Needed Me.

Lost A Friend werd geschreven in 1988 door Alice May, bekend van zangduo Maywood. Grönloh nam het nummer als demo op, maar zette het nooit op een langspeelplaat. Het lied is nu door Edwin Schimscheimer opnieuw gearrangeerd en georkestreerd.

You Needed Me is de laatste studio-opname die Anneke Grönloh maakte. Ze nam het lied op als een dankzegging aan haar manager en vertrouwenspersoon Bart Peeters. Deze vond het aanvankelijk te persoonlijk en emotioneel beladen om het lied openbaar te maken, maar zag de herdenking van de vijfde sterfdag als een mooi en passend moment om het nummer alsnog met de fans te delen.

Ook verschijnt er begin oktober een nieuw album van Grönloh op vinyl, When I Fall In Love. De lp bevat twaalf Engelse nummers uit het American Songbook en wordt ook uitgebracht in Singapore en Maleisië, waar de Nederlandse zangeres nog steeds bijzonder geliefd is.

De presentatie van de LP zal plaatsvinden op Paleis Soestdijk tijdens een feestelijke herdenking in de vorm van een viering van Grönlohs leven, in het bijzijn van haar vrienden en collega's. Met meer dan 30 miljoen verkochte platen wereldwijd, zestien gouden en platina platen en zes vermeldingen in het Guiness Book of Records is Grönloh een van de meest succesvolle Nederlandse artiesten ooit. Haar grootste hit was Brandend Zand. Ook deed zij namens Nederland mee aan het Eurovisiesongfestival.

Zij overleed in 2018 op 76-jarige leeftijd, aan de gevolgen van een longziekte.