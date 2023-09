Lezen is weer hip: bijna helft Nederlandse jongeren leest elke week een boek

Nederlandse jongeren zijn de afgelopen vijf jaar meer gaan lezen. Bijna de helft van alle jongeren tussen de 12 en 25 jaar zegt in hun vrije tijd elke week een boek te lezen. Dit aantal lag in 2018 nog op 39 procent. Dat meldt KVB Boekwerk, het kennisplatform van de boekensector, op basis van representatief onderzoek van GfK. De resultaten zijn gepresenteerd in het kader van de Boekenweek van Jongeren, die vrijdag van start gaat.

Meer dan de helft van de jongeren zegt door aandacht voor lezen op sociale media met regelmaat geïnspireerd te worden om te gaan lezen. TikTok en Instagram zijn favoriet. TikTok heeft zelfs een eigen boeken-community met de hashtag #BookTok. Bijna de helft van de TikTok-gebruikers kent deze hashtag en een kwart zegt ook echt boeken te lezen die ze op TikTok hebben gezien. Dit komt neer op 15 procent van alle jongeren die wel eens een boek lezen dat ze op TikTok hebben gezien.

Bijna een op de acht jongeren zegt zelfs elke dag een boek open te slaan. De populairste genres onder jongeren zijn spanning en avontuur, die twee op de vijf jongeren zeggen vaak te lezen. Daarna volgen young adult (32 procent) en fantasy (29 procent). Opvallend is dat in de categorie 20-25-jarigen zelfhulp- en psychologieboeken erg in trek zijn. Drie op de tien ondervraagden in deze groep zegt boeken over deze onderwerpen te lezen.

Anderstalig lezen

Nog maar 35 procent van alle jongeren zegt nooit of alleen op vakantie te lezen. Dit percentage lag vijf jaar geleden nog op 45 procent. Vooral bij jongeren tussen de 12 en 19 jaar blijken boeken nog steeds een minder goed imago te hebben. De belangrijkste reden om niet te lezen is de voorkeur voor andere activiteiten, gevolgd door afleiding van binnenkomende berichtjes op de smartphone.

Uit het onderzoek blijkt ook dat anderstalig lezen in opmars is. Ongeveer een derde van de jongeren tussen de 16 en 25 geeft aan het liefst in het Engels te lezen. De belangrijkste reden hiervoor is omdat ze boeken graag in de oorspronkelijke taal lezen (39 procent) en omdat ze hun taalvaardigheid willen oefenen (32 procent). Daarnaast geven ze aan dat ze de Nederlandse vertalingen niet lekker vinden lezen (32 procent) en dat het aanbod in een andere taal groter is (29 procent). Prijs speelt slechts een kleine rol bij de keuze voor Engelstalig.