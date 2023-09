Johnny Depp voor ‘altijd in het krijt’ bij Dior na rechtszaak

Johnny Depp staat voor "altijd in het krijt" bij modehuis Dior, nadat ze hem als een van de weinige bijstonden tijdens de spraakmakende rechtszaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard. Dat vertelde de acteur in een interview met de South China Morning Post, waarin hij zich uitsprak over de steun die hij kreeg tijdens de rechtszaak. Hij won de zaak, maar verloor wel een aantal grote rollen in filmfranchises zoals Pirates of the Caribbean en Fantastic Beats. Het Franse modehuis besloot Depp (60) als een van de weinigen te steunen en verlengde het contract zelfs. "Ze hebben me elke seconde gesteund en dat legt de lat een flink stuk hoger: ze vertrouwden me, ze geloofden in me en ze gingen met mij door", zegt Depp. "Niemand deed dat en het feit dat Dior dat wel heeft gedaan... Ik bedank iedereen die betrokken was bij de beslissing om me te vertrouwen en mij van onderen naar boven en weer terug te steunen. Ik zal voor altijd bij ze in het krijt staan, ik zal voor altijd loyaal blijven." Depp klaagde zijn ex vorig jaar aan wegens smaad, nadat ze een artikel voor The Washington Post schreef waarin ze beweerde dat ze het slachtoffer was geworden van huiselijk geweld. De acteur werd niet bij naam genoemd, maar het verhaal was wel herleidbaar naar hem. De Hollywoodster is sinds 2005 ambassadeur voor Dior en speelde in reclames voor hun parfum Sauvage. Depp is vanaf volgende week in de Nederlandse bioscopen te zien in de film Jeanne du Barry, waarin hij de Franse koning Lodewijk XV speelt. Het is zijn eerste grote film sinds de vechtscheiding met zijn ex.