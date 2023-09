Adele stopt met selfies tijdens shows uit angst voor corona

Adele wil voortaan geen foto's met fans meer maken tijdens haar shows. De 35-jarige zangeres is bang dat ze corona krijgt, zo vertelde ze tijdens een concert in Las Vegas. De zangeres staat erom bekend af en toe een foto met iemand uit het publiek te maken. De zangeres loopt tijdens haar show door de zaal en stopt soms even bij een gelukkige fan, maar dat stopt vanaf nu. "Normaal gesproken zou ik even stoppen en praten om over jullie leven te horen, aangezien ik zo nieuwsgierig ben", zei Adele. "Maar ik probeer nu heel erg geen corona te krijgen." Een achtergrondzangeres van Adele moest recent haar optredens annuleren wegens een besmetting. Adele noemt het "een wonder" dat ze zelf nog niet besmet is geweest en ze is daarom extra voorzichtig. Ze wil namelijk geen shows annuleren. "Ik vind het echt heel leuk om met jullie te praten, maar ik wil niet ziek worden. Ik zal foto's op een afstandje met jullie maken."