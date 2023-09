Wesley Sneijder gaat studeren aan Nyenrode én Harvard: “Hoe word je een echte leider? Dat wil ik gaan uitzoeken”

De 134-voudig Oranje-international Wesley Sneijder gaat weer naar school. Hij wil leiderschapskwaliteiten opdoen en heeft zich daarom ingeschreven bij het Nederlandse Nyenrode en het Amerikaanse Harvard. “Daarmee kan ik straks beide kanten op. Een managementfunctie of een functie als hoofdcoach.”

Een echte leider worden door 'heel veel zelfreflectie en feedback'

“De beste trainers die ik heb gehad, waren allemaal goede managers”, vertelt Sneijder in Veronica Offside. “Maar hoe word je een echte leider? Dat wil ik gaan uitzoeken. Ook door heel veel zelfreflectie en feedback van anderen. De opleiding aan de Nyenrode Universiteit is praktijkgericht en je werkt in groepsverband. Dat spreekt me erg aan. Het duurt in totaal een aantal maanden. Het zijn blokken van twee dagen en dan weer een tijdje niet.”

Theorie opsnuiven op Harvard

De Champions League-winnaar laat zich in zijn zucht naar kennis niet stoppen door onze landsgrenzen. “Ik ben daarnaast toegelaten tot Harvard", gaat hij verder. “Nyenrode is de praktijk en Harvard de theorie. Dat is online, ook in een andere taal. Dat vind ik belangrijk. Als je straks internationaal wil gaan, dan heb je dat gewoon nodig”, legt de oud-speler van Ajax, Real Madrid, Internazionale, Galatasaray, OGC Nice en Al-Gharafa uit.

Hoofdcoach of managementfunctie

“Dit kwam voorbij, en ik wil dit doen om mijn mogelijkheden te vergroten. Daarmee kan ik straks beide kanten op. Een managementfunctie of een functie als hoofdcoach”, aldus Sneijder die de afgelopen weken in gesprek was met Ajax vanwege een mogelijke rol bij de club. De recordinternational ziet dit voorlopig echter nog niet gebeuren.