Duncan Laurence schrok van beschuldigingen Wouter Hardy

Duncan Laurence was erg geschrokken van de beschuldigingen die producer Wouter Hardy over hem deelde in het AD. In een interview met dezelfde krant zegt Laurence dat hij het "lastig" vond om de berichten te lezen. Hardy vond onder meer dat hij in aanloop naar en tijdens het Eurovisie Songfestival in 2019 niet eerlijk is behandeld door Laurence en diens mentor Ilse DeLange.

"Wij waren op dat moment achter de schermen keihard aan het werk met Mia & Dion, ik liet me nergens door afleiden", zegt Laurence, die op dat moment niet publiekelijk heeft gereageerd op het nieuws. "Ik schrok er wel van en vond het jammer dat Wouter het in een interview zei en niet naar mij toekwam. Ik vond het lastig om te lezen, snapte het ook niet."

De zanger, die in 2019 het Eurovisie Songfestival won met zijn en Hardy's nummer Arcade, vertelt dat de twee samen veel hadden meegemaakt en dat ze volgens hem als vrienden uit elkaar gingen. "Ik baalde er van dat hij het zo voelde, want dat wil ik niet. Ik waardeer vriendschap meer dan een miljard streams."

In augustus vertelde Hardy aan RTL Boulevard dat de twee inmiddels weer contact hebben. Het eerste contact kwam van Laurence en "dat siert hem", zei Hardy.