Rachel Hazes herdenkt ‘allerliefste schat’ André op sterfdag

Rachel Hazes heeft op Instagram een eerbetoon geplaatst aan haar overleden man André Hazes. De zanger overleed zaterdag precies negentien jaar geleden op 53-jarige leeftijd. "Ik voel onze laatste kus in het ziekenhuis nog iedere dag. Ik kan jou niet vertellen hoe erg ik jou mis, iedere dag steeds meer", schrijft Rachel bij een foto met haar man. "Er gaat geen dag voorbij dat ik niet over jou praat en aan jou denk." Rachel schrijft dat ook de fans van André hem nog steeds missen en dat ze hoopt dat de zanger dat meekrijgt. Zo blikt ze onder meer terug op de uitvaart van de zanger in de ArenA in Amsterdam. "Tot de dag van vandaag is het nog steeds ongekend hoeveel de fans van jou houden en dat mag ook weleens gezegd worden." De 53-jarige Rachel schrijft dat ze "tot mijn laatste snik" zal blijven vechten voor haar man. "Nou lieverd, neem lekker een neut boven met mijn andere dierbaren en dan neem ik er één, misschien twee, vandaag met jouw dierbaren hier beneden."