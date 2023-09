Zangeres Numidia maakt grote indruk met Nederlands-Berberse versie van Arcade in Beste Zangers

Numidia bracht in tv-programma Beste Zangers zaterdag een imponerende versie van Arcade ten gehore. De 23-jarige zangeres zong het lied waarmee Duncan Laurence in 2019 het songfestival won, in zowel het Nederlands als het Berbers. Kijkers waren onder de indruk, net als de overige deelnemers van de tv-show, onder wie Marco Bakker en Duncan Laurence zelf.

"Ik houd van mensen die niet bang zijn om in alle puurheid zichzelf te zijn”, reageert de zanger, die het nummer 'echt prachtig' noemt. Op Twitter klinkt onder meer: "Ik dacht echt dat ze zou floppen met Arcade, maar door het helemaal anders te maken, doet ze het wederom geweldig. Zoveel lef."