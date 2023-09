The Sun: Russell Brand in 2014 ondervraagd over aanranding

De politie heeft Russell Brand in 2014 ondervraagd over een beschuldiging van aanranding. De Britse komiek zou het vermeende incident volgens The Sun on Sunday hebben ontkend en later te horen hebben gekregen dat de zaak niet werd doorgezet. Het is voor zover bekend de enige keer dat Brand, die door meerdere vrouwen beschuldigd wordt van seksueel wangedrag, door de politie is verhoord. De ondervraging van de 48-jarige Brand ging om een aantijging van een masseuse. Zij zegt dat de komiek haar behandelde als een "prostituee" en dat ze werd "aangeraakt op een seksuele manier". Brand zou de politie destijds hebben verteld dat hij zich ongemakkelijk voelde toen de masseuse bij hem thuis aankwam. Hij zou daarom toch geen massage hebben genomen en haar hebben weggestuurd. Vorige week kwamen de krant The Times en tv-zender Channel 4 naar buiten met meerdere beschuldigingen tegen Brand. De vermeende incidenten zouden tussen 2006 en 2013 hebben plaatsgevonden. De berichten hadden grote gevolgen voor Brand. Zo werd zijn theatertournee geannuleerd, zette zijn uitgeverij de samenwerking stop, werd hij aan de kant gezet door zijn management en haalde de BBC alle content met Brand offline. De omroep doet ook onderzoek naar het gedrag van de komiek toen hij er nog werkzaam was. De komiek ontkent alle beschuldigingen, die na de berichtgeving van The Times en Channel 4 toenamen. Afgelopen vrijdag reageerde hij voor de tweede keer in een video op de berichten en zei hij dat het een "buitengewone en verontrustende week" was geweest.