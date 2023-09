Bekende Ajacieden boos om ongeregeldheden bij Ajax – Feyenoord

Verscheidene bekende Ajacieden hebben zich op sociale media boos uitgelaten over ongeregeldheden tijdens en na de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. De Klassieker in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam werd gestaakt nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Feyenoord stond op dat moment met 3-0 voor. "Wat een treurnis", schrijft Diederik Ebbinge op Twitter. "Misschien kunnen we die palen met die netten van Feyenoord lenen dit seizoen." Jan Roos zat in het stadion. Hij deelt een foto vanaf de tribune waarop hij een nors gezicht trekt. "Dit schijtgedrag. Ongekend", schrijft radio-dj Coen Swijnenberg. Oud-hordeloper Gregory Sedoc spreekt op Twitter van "een martelgang, maar credits aan Feyenoord". Radio-dj Leo Blokhuis houdt zijn reactie kort: "Wat een ellende.." Ook minister Dilan Yesilgöz (Veiligheid en Justitie), uitgesproken Ajax-fan, is niet te spreken over de situatie. "Dit heeft niks meer met voetbal en supporter zijn te maken. Je speelt met de veiligheid van de spelers, medesupporters en jezelf. Schaam je kapot!" De Mobiele Eenheid heeft zondagmiddag ingegrepen met traangas. Supporters riepen onder meer leuzen als "Kankerbestuur" en "Wij willen Ajax zien". Ook werd om het vertrek van technisch directeur Sven Mislintat gevraagd. Er werd met stenen, flessen en vuurwerk naar de ME gegooid.