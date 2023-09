Paul de Leeuw reageert op negatieve column Angela de Jong

Paul de Leeuw heeft op Instagram gereageerd op de negatieve recensie die Angela de Jong schreef over zijn nieuwe programma Hotel Hollandia. "Laat iets, net als mijn haar, een beetje groeien", schrijft De Leeuw in zijn story. De Jong, die dagelijks een column over televisie voor het AD schrijft, was niet te spreken over het nieuwe programma. "Als ik Paul de Leeuw was, zou ik me voorlopig niet buiten durven vertonen", schreef ze zondagochtend. De Leeuw reageerde daarop: "lieve Angela de Jong, als jij mij was, durfde je niet naar buiten te komen. Maar ik moet er wel uit om heerlijk te spelen in het theater! Want er is meer dan televisie! Veel meer." Het nieuwe programma van De Leeuw ging zaterdagavond van start op NPO 1. Hotel Hollandia is een fictief hotel, waarin de vaste personeelsleden een kijkje achter de schermen van het hotel geven. Anniek Pheifer, Wimie Wilhelm, Samir Hassan en Thomas van Luyn spelen deze personeelsleden. Wekelijks komen bekende Nederlanders voorbij.