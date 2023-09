Dave Roelvink terug in afkickkliniek in Zuid-Afrika

Dave Roelvink zit sinds drie weken weer in een afkickkliniek in Zuid-Afrika. Dat vertelt zijn vader Dries in gesprek met het tijdschrift Privé. "Het was zijn eigen keuze snel maatregelen te nemen", aldus Dries, die een maand geleden met het nieuws werd gebeld door zijn zoon. "Ik ben naar hem toegegaan en dan zit je daar, samen met je zoon op de bank. Ik heb Dave veel water laten drinken en op hem ingepraat om hem rustig te krijgen." Dave had volgens zijn vader een hartslag van 160. "Hij zat tegen een angstpsychose aan. Oververhit en zó onrustig." Dries, Dave's vriendin Jazzlynn en zijn zoontje Dean hebben eens in de paar dagen tien minuten tijd om te bellen met Dave. "Hij mist zijn gezinnetje enorm en als hij hoort van opa met Dean in het zwembad, dan weet je: dat had hij zelf willen doen", zegt Dries. "Maar weet je, dit is de enige manier om die verslaving te overwinnen en ermee te dealen. Hier moet Dave doorheen." Dave zit maandag op de helft van zijn traject in de kliniek. Daarna moeten de dj en zijn vader de nodige dingen bespreken, aldus Dries. Dat gaat onder meer over het werk en de woonplaats van Dave op het Leidseplein in Amsterdam. "Hij stond hartstikke stevig in zijn schoenen, niet één incident. Maar dan ineens is er dat zwakke moment, met zulke grote gevolgen." Vorig jaar maakte Dave bekend dat hij worstelde met een drank- en drugsverslaving en daar twee jaar eerder hulp voor had gezocht. Daarna richtte hij samen met onder anderen Najib Amhali, die ook kampte met verslavingen, een afkickkliniek op in Abcoude. Hij wilde graag andere mensen helpen, omdat zijn herstel "het mooiste cadeautje is dat ik mezelf heb gegeven", zei hij toen.