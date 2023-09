Britse politie onderzoekt meerdere meldingen over Russell Brand

De Britse politie doet onderzoek naar meerdere meldingen die zijn binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag door komiek Russell Brand. Dat meldt persbureau Reuters bij monde van the Met, een afkorting voor London's Metropolitan Police.

"Volgend op een onderzoek door Dispatches van Channel 4 en The Sunday Times, heeft the Met een aantal beschuldigingen van seksuele overtredingen in Londen ontvangen", luidt het statement. "Ook hebben we een aantal beschuldigingen ontvangen van seksuele overtredingen die elders in het land hebben plaatsgevonden. Ook die zullen we gaan onderzoeken."

Vorige week werd bekend dat meerdere vrouwen Brand beschuldigen van onder meer verkrachting en aanranding. De 48-jarige komiek en acteur ontkende op zijn YouTube- en Instagram-kanaal de aantijgingen, en spreekt van een "buitengewone en verontrustende week".