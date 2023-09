Downing Street 10: Larry the Cat is gelukkig en gezond

De Britse regering heeft geruchten ontkend over gezondheidsproblemen van de Britse 'premierkat' Larry the Cat. De 'Chief Mouser', zoals de officiële titel van de kat luidt, is gelukkig en gezond, laat een woordvoerder aan televisiezender ITV weten. De zwart-bruine kat met witte buik woont sinds 2011 op Downing Street 10 in Londen, de ambtswoning van de Britse premier. Larry is inmiddels 16 en heeft sinds zijn intrek in de premierswoning met vijf premiers samengewoond. Larry laat zich vaak zien tijdens persconferenties of op beelden van journalisten die voor Downing Street 10 te zien zijn op tv. Soms zit hij voor de deur, soms wordt hij door bewakers binnengelaten via de voordeur of openen ze juist de deur voor hem. Onlangs waren er geruchten dat het niet goed ging met Larry. De krant The Sun meldde zelfs dat er aan een plan wordt gewerkt om de Britten te informeren over het overlijden van publiekslieveling Larry, maar dat lijkt door dit bericht vooralsnog niet nodig.