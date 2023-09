Beelden opgedoken van een jonge Poetin die tafeltennist en dart in fout trainingspak

Niet eerder vertoonde amateurvideo's van een jonge Vladimir Poetin zijn opgedoken bij de Finse openbare omroep Yle. De Russische leider is aan het darten, tafeltennissen en vissen in een groenpaars jaren 90-trainingspak op het Finse eiland Torsö.

Kleurrijk Adidas-trainingspak

Poetin is ongeveer 40 jaar oud op de beelden, heeft langer haar dan nu en lijkt zich niet helemaal op zijn gemak te voelen met de camera op zich gericht. Alleen bij het tafeltennissen dartelt hij wat rond de tafel en kan er een lachje af. Ook is hij samen met zijn toenmalige vrouw Ljoedmila Poetina en zijn dochters Maria en Katerina te zien tijdens een diner waar grote stukken vlees worden geserveerd.

Geen gezelligheidsdier

De beelden dateren van begin jaren 90, toen Poetin net adviseur geworden was van de burgemeester van Sint-Petersburg Anatoli Sobtsjak. Hij werkte echter ook nog bij de Russische geheime dienst KGB. Hij zou tijdens de hele reis weinig gezegd hebben, al zou hij volgens de bron zich wel hebben afgevraagd ’wat er zou gebeuren als anderhalf miljoen Russen de grens met Finland zouden oversteken’. “Hij liet niemand in de buurt komen. Gezellig samen iets drinken en over vrouwen en het leven praten was er niet bij”, vertelt de anonieme bron tegen Yle.

'Poetin kon deze beelden niet regisseren'

Normaal zien we Poetin in zijn vrije tijd judoën, jagen of met ontbloot bovenlijf op een paard zitten. “De Russische propagandamachine heeft het publieke imago van Poetin op zeer systematische wijze opgebouwd. Dit zeldzame videomateriaal is iets wat Poetin niet heeft kunnen plannen en daarom brengt Yle het uit”, legt de Finse omroep uit.

