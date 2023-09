Schokkende details van (vermeend) misbruik Borsato

De aanklacht tegen Marco Borsato is pijnlijk gedetailleerd. Hij is gedaan door een vrouw die ten tijde van het vermeende misbruik minderjarig was.

De jonge vrouw verklaarde in haar aangifte in 2021 dat Borsato zich vanaf haar vijftiende aan haar vergreep. De zanger was een huisvriend van de ouders van het meisje. Nadat de vader van het meisje was overleden, zou Borsato zich hebben opgeworpen als een soort pleegvader.

Vanaf dat moment werd Marco Borsato als hij op bezoek kwam en alleen was met het meisje regelmatig handtastelijk, zo luidt de beschuldiging. In de aangifte, die in december 2021 bij zedenrechercheurs van de politie-eenheid Midden-Nederland is gedaan, verklaarde de vrouw dat Borsato talloze malen aan haar borsten en billen zat en met zijn handen onder haar rokje gleed en tussen haar benen streelde. Het misbruik duurde volgens de aangeefster van 2014 tot in 2019.

In 2019 ontdekte de moeder van het meisje een dagboek, waarin haar dochter het seksueel misbruik gedetailleerd beschreef.

Justitie heeft de authenticiteit van het dagboek - waarin alle belastende feiten zijn opgetekend toen ze zouden hebben plaatsgevonden - onderzocht en geconcludeerd dat het echt is en dat de aangeefster de feiten destijds heeft vastgelegd.