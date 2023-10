Page Six: nieuwe en verontrustende details in boek Britney Spears

De aanstaande memoires van Britney Spears zullen volgens Page Six "nieuwe en verontrustende details" over haar familiegeschiedenis onthullen. "Je leest een deel van haar familiegeschiedenis in het boek en je denkt: oh mijn god, dat arme meisje", stelt een insider tegen de entertainmentsite.

Volgens de bron heeft de Amerikaanse zangeres ook inmiddels weer contact met haar zoons Sean Preston en Jayden James. Ze zouden regelmatig over de telefoon met elkaar spreken en Spears zou ook haar nieuwe boek met de jongens hebben besproken. Volgens de insider was het "erg intens" voor de zangeres om in haar verleden te duiken. "Ze beschrijft haar familiegeschiedenis, van haar grootouders tot haar ouders en waarom ze is zoals ze is", zegt de bron. Spears zal elk moment beschrijven van haar ineenstorting in 2008 die ervoor zorgde dat ze onder curatele van haar vader kwam te staan. Aan dat toezicht kwam in 2021 een einde.

Het boek van de 41-jarige zangeres, The Woman in Me, komt op 24 oktober uit.