Harry Mens drinkt niet meer

Harry Mens (76) had altijd wel een fles of glas wijn bij de hand. In zijn Tv-programma Business Class werd behoorlijk gedronken. Maar van de en op de andere dag is hij gestopt met drinken. Om zijn ogen van de ondergang te redden moest hij zes keer per dag druppelen en dat ging niet als hij had gedronken.

„Ik ben radicaal gestopt en dat heeft me geen enkele moeite gekost. Ik heb ook geen last van afkickverschijnselen gehad. Met de dag ben ik me beter gaan voelen en inmiddels ben ik zelfs al zes kilo afgevallen. Ik weeg nu 85 kilo. Daarmee ben ik na lange tijd weer terug op mijn ideale gewicht. Ik eet minder, ben minder snel moe, ik ben alerter en ik voel me tegenwoordig de hele dag fit,” zegt hij in De Telegraaf.

Volgens Harry maakte drank hem nog weleens loslippig. „Je let dan minder op je woorden en je hebt de neiging om, overigens zonder bijbedoelingen, iets te zeggen dat tegenwoordig niet meer kan. In dat opzicht ben je roekelozer. Met drank op ga je dingen beloven die je achteraf niet wilt of kunt nakomen. Of je vergeet het. Ik denk dat dat mij in het verleden vaker is overkomen."