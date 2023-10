Presentatoren: positieve nieuwsshow GoedNieuws Vandaag is nodig

Het is nodig dat er een programma komt waarin goed nieuws centraal staat. Dat vinden presentatoren Donatello Piras en Nikki Herr van de positieve SBS6-nieuwsshow GoedNieuws Vandaag, die vanaf maandag elke werkdag te zien is. In GoedNieuws Vandaag komen onderwerpen voorbij die in andere actualiteitenprogramma's en journaals minder aan bod komen. De focus ligt op optimistische ontwikkelingen, zoals wetenschappelijke doorbraken of bijzondere burgerinitiatieven. Volgens de presentatoren hebben kijkers er behoefte aan dat dergelijke items meer aandacht krijgen. "Onderzoeken van onder meer persbureau Reuters en het Commissariaat voor de Media hebben uitgewezen dat steeds meer mensen afhaken bij regulier nieuws", zegt Piras tegen het ANP. Herr beaamt dat. "Vroeger las je de krant of keek je het achtuurjournaal. Nu gaat het nieuws de hele dag door en lijkt het - ten onrechte - alsof de hele wereld in de fik staat. Mensen krijgen dat de hele dag voor de kiezen en kunnen er echt neerslachtig van worden als ze naar de televisie kijken." Geen vervanging Dat er bij de kijkers behoefte is aan goed nieuws, betekent volgens de presentatoren niet dat GoedNieuws Vandaag een vervanging is van reguliere nieuwsprogramma's. "Je moet het zien als iets wat er naast staat. Er is meer ruimte voor andere positieve verhalen die minder belicht worden", legt Piras uit. "We focussen op de achtergrond en kijken op een andere manier naar de actualiteit", vult Herr aan. Piras voelt die verschillende manieren van met het nieuws omgaan ook aan de keukentafel. Zijn vrouw Roos Moggré is een van de presentatoren van EenVandaag, dat tegelijkertijd met GoedNieuws Vandaag te zien is. "Zij juicht dit project echt toe en is daar heel positief over." Van een concurrentiestrijd is geen sprake. "Het zou heel naïef zijn om te denken dat je direct kan concurreren met EenVandaag dat al dertig jaar bestaat. Maar ik zie het wel als mijn plicht om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen inschakelen op SBS6 om te kijken welke verhalen er óók zijn." Positieve draai Mocht er zulk groot landelijk nieuws zijn waar geen positief sausje overheen kan worden gegoten, dan moet op dat moment gekeken worden naar de beste oplossing. "Stel dat er een vreselijke ramp als MH17 zou plaatsvinden, dan gaan we daar niet een positieve draai aan geven natuurlijk. Ik verwacht in zo'n geval dat we niet op zender gaan en dat een Hart van Nederland het overneemt", zegt Herr. De reacties op het goednieuwsprogramma zijn wisselend, merkt Herr wel. "Ik merk dat mensen in de journalistiek sceptisch en ronduit negatief reageerden en dat iedereen daarbuiten eigenlijk zei: leuk, eindelijk. Ik hoop dat mensen zelf gaan kijken om zelf een oordeel te vellen."