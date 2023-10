Tamar van den Dop: gesprek over naakt en intiem is verkrampt

Actrice en regisseur Tamar van den Dop (53) maakte met Mag ik je aanraken? een documentaire over de verbeelding van intimiteit in films. De maakster wilde onderzoeken hoe het kan dat het zo moeilijk is om daarover te praten en wat er moet gebeuren om dat te verbeteren. Voor de film, die dinsdagavond te zien is op NPO 2, vroeg ze bekende acteurs naar hun ervaringen.

"Ik vind dat het gesprek over naakt en intiem zijn verkrampt en dat het weer bespreekbaar moet worden", vertelt Van den Dop aan het ANP over het waarom van deze film. Voor de documentaire onderzocht ze hoe er vanaf de jaren 70 tot nu omgegaan wordt met naakt in films. "Wat is de winst, maar is er ook verlies? Ik voel zelf enigszins verlies om die verkramping die er is, dat het gesprek maar zo moeilijk op gang komt omdat het voor sommige mensen steeds enger wordt om je uit te spreken."

Het belangrijkste dat moet worden omarmd in de filmindustrie is consent, oftewel wederzijds goedkeuren, zegt Van den Dop. "Die consensuscultuur, met een chic woord, daar moeten we woorden voor vinden om die met elkaar waar te maken. Dat ongemak over dat gesprek, dat zit dat nog een beetje in de weg. En dat probeer ik met de documentaire een beetje weg te halen."

In de film vertellen acteurs als Jeroen Krabbé, Hanna van Vliet, Waldemar Torenstra en Malou Gorter over hun eigen ervaringen met seksscènes. Ook kijken ze naar scènes die ze zelf gespeeld hebben. De kijker ziet hun reacties daarop. In eerste instantie was het niet makkelijk om acteurs hierover voor de camera te krijgen, vertelt Van den Dop. "Het was die zorg van: als ik iets verkeerds zeg, word ik dan gecanceld en mag ik dan niet meer meedoen? Maar ik heb de hele film ook met consent gemaakt, dus iedereen mocht zeggen van 'dit is goed, zo wil ik het hebben' en dat was de enige manier om het te maken."