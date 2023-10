‘Fiscalist van de sterren’ uitgeleverd aan en voorgeleid in de VS

De Nederlandse belastingadviseur Frank B. is zondag door de Italiaanse politie uitgeleverd aan de Verenigde Staten en op een vliegtuig naar New York gezet. Daar werd hij kort na aankomst aan de Amerikaanse rechter voorgeleid. Dat meldt het FD.

B. wordt in de VS beschuldigd van het organiseren van belastingontduiking voor onder anderen dj's Tiësto en Afrojack en enkele fotomodellen die in de VS wonen. De uitlevering wordt bevestigd door John Carman, de Amerikaanse advocaat van de fiscalist.

B. (64) werd maandagmiddag aan de rechter voorgeleid, gekleed in een oranje gevangenis-overall, met een mondkapje om zijn bovenarm en geflankeerd door twee U.S. marshals. Dat gebeurde in de rechtbank van de plaats White Plains in de staat New York. Na een korte zitting is hij overgebracht naar de gevangenis van Westchester, eveneens in New York.