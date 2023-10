Voorzitter NPO: Matthijs van Nieuwkerk kan nog niet terug op tv

NPO-bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang heeft recent een streep gezet door de terugkeer van Matthijs van Nieuwkerk bij de publieke omroep. Dat vertelt ze in een interview met de Volkskrant. Leeflang vindt dat Van Nieuwkerk nog niet terug op tv kan. "Voor de zomer is mij gevraagd of Matthijs van Nieuwkerk kon terugkomen in een programma van de publieke omroep", zegt Leeflang tegen de krant. "Vanaf dag één heb ik gezegd dat het uitgangspunt is dat iedereen mag terugkomen. Maar er zijn drie voorwaarden." Dat zijn volgens Leeflang het afwachten van het onderzoek naar de werkcultuur, het waarborgen van veiligheid op de werkvloer en er moet sprake zijn van een reflectief vermogen. "Op basis van deze voorwaarden heb ik gezegd dat Matthijs van Nieuwkerk nog niet kan terugkomen." Van Nieuwkerk vertrok eind vorig jaar bij omroep BNNVARA. Aanleiding was een onderzoek in de Volkskrant over de angstcultuur bij zijn programma De Wereld Draait Door. De commissie-Van Rijn doet momenteel onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij de NPO en in Hilversum. De uitkomst wordt naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar gepubliceerd. Nazorg Volgens Leeflang is Van Nieuwkerk zich ervan bewust "dat hij zich niet zo had moeten gedragen, en dat hij dat in de toekomst ook niet meer moet doen", zo stelt ze. Daarnaast moet hij volgens haar gaan nadenken over hoe hij omgaat met de mensen die last hebben gehad van zijn gedrag. Ook moet de publieke omroep nazorg bieden. "Dat is belangrijk", vindt Leeflang. "Als mensen tussen wal en schip zijn geraakt, zijn vermorzeld, trauma's hebben, hun baan hebben verloren en hun droom in duigen hebben zien vallen, dan moeten wij daar wat mee doen. Mensen kunnen verschillende dingen nodig hebben: een excuus, begeleiding naar nieuw werk."