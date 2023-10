Arnhem draait duimschroeven vakantiepark Peter Gillis verder aan

Arnhem draait de duimschroeven voor televisiebekendheid Peter Gillis, eigenaar van Oostappen Vakantiepark in die gemeente, verder aan. De gemeente maakt in een nieuw plan de eigenaar van het park persoonlijk verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het vakantiepark, namelijk recreatie. Zodra ander gebruik wordt geconstateerd, zoals permanente bewoning of verhuur aan arbeidsmigranten, krijgt de eigenaar per overtreding een dwangsom opgelegd.

Het nieuwe plan geldt alleen voor Oostappen Vakantiepark, omdat zich daar volgens de gemeente "de meeste problemen voordoen met risico's voor de leefbaarheid en de veiligheid". Binnen de huidige regels kan de gemeente eigenaren van recreatieparken niet aanspreken op bijvoorbeeld permanente bewoning. Met de meeste bungalowparken aan de rand van de Veluwe heeft Arnhem de laatste jaren daarover goede afspraken kunnen maken, aldus de gemeente, maar niet met Oostappen Vakantiepark.

Mensen wonen op het park onder slechte omstandigheden in chalets die niet geschikt zijn voor bewoning, stelt Arnhem. Het gaat vaak om bewoners met een veelzijdige en complexe problematiek. Er zijn geregeld incidenten. Het risico op ondermijnende activiteiten neemt toe, omdat die op "een dergelijk geïsoleerde plek" makkelijk buiten beeld blijven. Gewone recreanten mijden het park en er wonen steeds meer arbeidsmigranten.

Oostappen Vakantiepark heeft bezwaar gemaakt tegen een apart plan alleen voor hun park, maar Arnhem vindt maatwerk noodzakelijk. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem trok deze zomer ook al de horecavergunning van het park in wegens verdenkingen van fraude en strafbare feiten, gepleegd door Gillis. Daarover loopt nog een rechtszaak, maar voorlopig blijft de horeca op last van de rechter dicht.