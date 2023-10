Wat verdient Marco Schuitmaker met veertien ‘Engelbewaarder’-optredens in één weekend?

Een feestje is niet compleet als de monsterhit 'Engelbewaarder' van Marco Schuitmaker niet uit de boxen schalt. De Nederlandse rasentertainer wordt geboekt op festivals, tent- en bedrijfsfeesten, in kroegen, op kermissen en op pleinen. Hoeveel zingt hij in een bomvol weekend aan gages bij elkaar?

Soms zit de zanger zo volgeboekt dat hij andere afspraken moet afzeggen. Zo kreeg ook Metro het deksel op de neus na een mailtje van het management van Schuitmaker. “In verband met veertien optredens in het betreffende weekend en een vertraagd vliegtuig”, stond in het bericht van Benz Agency.

Het artiestenbureau is transparant over de boekingskosten voor een optreden van Schuitmaker op hun website. De prijs is 3995 euro exclusief btw en BUMA voor dertig minuten feest. Het zal niet op elk evenement exact dezelfde gage zijn, maar als we uitgaan van 3995 euro per optreden, dan komt er 55.930 euro binnen bij Schuitmaker op de rekening na een volgepropt weekend.

Hij zal nog een percentage af moeten staan aan zijn boekingsbureau, eventuele achtergrondzangers en andere personeelsleden, maar de populaire zanger uit het Groningse Oude Pekela loopt op het moment aardig binnen op de hype van het nummer 'Engelbewaarder', dat geschreven is door de vorig jaar overleden Pierre Kartner (Vader Abraham).