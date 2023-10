Rachel Hazes: André sr. gebruikte ook cocaïne

André Hazes sr. gebruikte naast drank ook drugs. De in 2004 overleden volkszanger nam weleens cocaïne, vertelt zijn weduwe Rachel in de podcast Wat kan er nou gebeuren? van Najib Amhali en Reda Saleh. Rachel zegt dat ze het cokegebruik van haar man zolang mogelijk geheim heeft willen houden, ook voor hun kinderen Roxeanne en André. "Je wilt niet dat een kind dat weet", verklaart ze. "Maar André senior gebruikte natuurlijk weleens wat erbij." Uiteindelijk vertelde Rachel het wel aan haar kinderen, maar André jr. schrok er niet van. "Hij ziet zijn vader als drank, drugs en rock 'n roll. Eigenlijk is bij de familie Hazes niks gek. Alles is allemaal al een keer besproken geweest of gedaan." Van Hazes sr. is bekend dat hij een drankprobleem had. Zijn zoon bleek ook verslavingsgevoelig en kampte de afgelopen jaren eveneens met een drank- en drugsverslaving. Inmiddels is hij clean.