André Hazes vreest dat moeder naam Hazes zal verkopen

André Hazes houdt zich bewust afzijdig in het conflict tussen zijn moeder Rachel en zus Roxeanne. Die vechten in de rechtbank een conflict uit over het nalatenschap van André Hazes sr. "Je weet eigenlijk niet zo goed waar je goed aan doet. Mijn gevoel zegt dat ik er buiten moet blijven", zei Hazes donderdag in het RTL 4-programma Casa di Beau. "Dat geld boeit me oprecht geen reet. Het enige wat ik persoonlijk heel belangrijk vind is de naam." De 29-jarige zanger is bang dat er "rare dingen" gebeuren met de naam Hazes en dat zijn moeder die misschien wel wil verkopen. "Dat is waarom ik me altijd een beetje 'Zwitserland' houd. Als mijn moeder bijvoorbeeld op een dag denkt: ik ga het verkopen aan John de Mol en John de Mol gaat er twaalf zangprogramma's van maken... ik wil daar wel voor waken", aldus Hazes. "Misschien is dat waarom ik me zo opstel. Ik wil geen ruzie." Groeien uit elkaar Dat er voortdurend conflicten zijn binnen de familie Hazes vindt de zanger "heel zonde". Op de begrafenis van zijn vader in 2004 had Hazes nog gezegd dat hij het gezin bij elkaar zou houden, een belofte die hij niet is nagekomen. "Er gebeurt bij ons gewoon altijd wat. En ook al heb ik er niet zo veel mee te maken; ik word er ingetrokken. Dat maakt het af en toe, niet zwaar, maar verwarrend." Hazes verwacht niet dat het zomaar goed komt. "Alles wat er nu speelt en wat er nu gebeurt, zorgt ervoor dat we nooit meer naar elkaar toe gaan groeien. We groeien juist alleen maar uit elkaar. Dat vind ik wel echt heel jammer."