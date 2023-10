Michael Mols geopereerd aan hersentumor: “Ik geef 100 procent en blijf positief”

Oud-profvoetballer Michael Mols (52) is succesvol geopereerd aan een hersentumor, laat hij weten op Instagram. De Oranje-international is in een socialmediapost op de foto te zien in bed op de Intensive Care met twee duimen omhoog en zijn hoofd ingezwachteld.

“Hersentumoroperatie gedaan, vink! Volgende stap is het herstelproces. Ik geef 100 procent en blijf positief! Iedereen die voor me heeft gezorgd in het UMC, bedankt!”, schrijft hij inclusief hartje en dankemoji.

Mols speelde zes interlands voor het Nederlands elftal en maakte furore bij Cambuur (kampioen eerste divisie), FC Twente, FC Utrecht (3x topscorer), Glasgow Rangers (2x Scottish Premier League, 2x Scottish Cup, 2x Scottish League Cup), ADO Den Haag en Feyenoord (KNVB Beker).

Op 25 september 2019 droeg hij samen met Kevin Hofland en andere oud-voetballers de kist van Fernando Ricksen, die overleed aan de gevolgen van de vernietigende spierziekte ALS.