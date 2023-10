Koen Kardashian was verslaafd aan crack: “Ik raakte psychotisch soms”

Koen Pieter van Dijk (30), alias Koen Kardashian, worstelde jarenlang met een drugsverslaving. Hij is inmiddels negentig dagen clean. In het AD vertelt hij over de coke en crack die hij gebruikte.

"Euforisch. Zo voelde ik me tijdens mijn eerste crack-trip. Alle pijn in mijn leven verdween in een klap. Maar na 20 seconden viel ik in een diep zwart gat. Dus inhaleerde ik nog een keer. En nog eens. Na vier dagen crack roken, ging ik knock-out. Totaal verwilderd ontwaakte ik op mijn tapijt’’, vertelt Koen. Dat was niet de laatste keer dat hij crack gebruikte. "Eenmaal verslaafd aan crack, ging het wél faliekant mis. Ik raakte in de war. Werd paranoia. Psychotisch soms. Het is een sluipmoordenaar.’’

Het werd nog erger toen hij van Rotterdam naar Amsterdam verhuisde. "In de hoofdstad verloor ik mezelf in mijn alter ego. Met Koen Kardashian was een monster gecreëerd, waar ik niet vanaf kwam. Als ik ergens aankwam, werden de flessen champagne al ontkurkt. Een interview moest met mijn signatuur: vol spanning en sensatie. Om dat te kunnen, moest ik van mijn onzekerheid af. Drugs hielpen daarbij.’’

Inmiddels krabbelt Koen weer op en is er de documentaire Aandachtsjunk. "Ondanks de ellende en het verdriet in mijn leven ben ik nooit verzuurd geraakt. Hopelijk ziet de kijker van de documentaire ook die goedlachse Koen met zijn zwartgallige humor. Iemand die gewoon een goed hart heeft, maar heel erg in de war was. En soms nog ís. Mijn verslaving heb ik levenslang.’’