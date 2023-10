Smeergeld, geheime operaties en buitenechtelijke kinderen: de 5 grootste schandalen van prins Bernhard

Prins Bernhard sr. staat weer volop in het nieuws, nu bewezen is dat hij voor het huwelijk met prinses Juliana nazi was. Maar er was zijn hele leven van alles met de prins. HLN noemt 5 interessante affaires.

1. **Behandeling van zijn halfblinde dochter:** Bernhard's jongste dochter, Christina, werd geboren met een oogafwijking als gevolg van prinses Juliana's besmetting met de mazelen tijdens de zwangerschap. Bernhard riep de hulp in van gebedsgenezeres Greet Hofmans om haar te genezen, wat leidde tot spanningen binnen het koninklijk huwelijk.

2. **Steekpenningen:** In de jaren '70 kwam Bernhard in een financieel schandaal terecht, waarbij hij verdacht werd van het aannemen van steekpenningen van vliegtuigmaatschappij Lockheed. Hoewel de authenticiteit van bewijsmateriaal in twijfel werd getrokken, gaf Bernhard later toe dat hij 1,2 miljoen dollar aan steekpenningen had aangenomen.

3. **Illegale strijd tegen stropers:** Bernhard hielp bij de oprichting van het Wereld Natuur Fonds (WWF) en financierde in het geheim Operatie Lock om neushoornstropers te bestrijden. Deze operatie kwam echter in opspraak vanwege vermeende samenwerking met het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

4. **Buitenechtelijke kinderen:** Naast zijn vier dochters met Juliana had Bernhard twee buitenechtelijke kinderen, Alicia de Bielefeld en Alexia Grinda. Hij gaf hun meer erfenis dan zijn eigen vrouw, Juliana, en gaf dit pas na zijn dood toe.

5. **Lid van de nazipartij:** Recentelijk werd ontdekt dat Bernhard in de jaren '30 lid was van de nazipartij van Adolf Hitler, hoewel hij dit altijd had ontkend. Het bewijs werd gevonden in zijn privéarchief, wat een schaduw wierp op zijn beweringen van onschuld.