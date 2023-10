Nicol Kremers doet opnieuw aangifte tegen Peter Gillis

Nicol Kremers heeft opnieuw aangifte gedaan tegen haar ex-partner Peter Gillis, ditmaal wegens dwang. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat er afgelopen donderdag aangifte is gedaan. Kremers zegt in haar aangifte dat zij onder dwang van Gillis een vaststellingsovereenkomst heeft moeten ondertekenen. Eerder deed ze al aangifte van mishandeling tegen Gillis. Gillis claimde eind september dat Kremers hem miljoenen euro's verschuldigd is omdat zij de afspraken in de vaststellingsovereenkomst zou hebben geschonden. Zo mocht ze niet over de relatie praten in het openbaar en heeft zij dat toch gedaan. De voorzieningenrechter Noord-Nederland stelde afgelopen vrijdag vast dat Gillis zijn miljoenenclaim grotendeels onvoldoende onderbouwd had, maar dat hij wel via een gerechtsdeurwaarder voor 104.000 euro beslag mocht leggen op onder meer de privérekeningen van Kremers. Het management van Kremers laat in een reactie op de aangifte weten dat Kremers de overeenkomst niet heeft mogen inzien voordat zij deze tekende. Volgens het management gebeurde dat op het kantoor van jurist Marcel Senders. Omdat Gillis op dat moment al vervolgd zou worden voor vermeende mishandeling van Kremers, heeft zij "uit angst voor verder geweld" getekend. De advocaat van Peter Gillis is door het ANP gevraagd om een reactie op de aangifte. Hij was maandag vooralsnog niet bereikbaar. Het stel dat bekend werd door de realityserie Massa is Kassa van SBS6 is ook verwikkeld in een strafzaak. Het Openbaar Ministerie verdenkt Gillis ervan dat hij zijn ex onder meer in haar rug en neus zou hebben gebeten. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak zou aanvankelijk eind augustus plaatsvinden, maar is verschoven omdat Kremers later alsnog besloot aangifte tegen Gillis te doen. Een nieuwe datum is vooralsnog niet gepland.