Prinses Margarita: ‘we wisten allang dat opa lid van de nazi-partij was’

De originele lidmaatschapskaart van prins Bernhard van de NSDAP is gevonden en daarmee is bewezen dat hij tot zijn huwelijk in 1937 lid was van de nazipartij van Adolf Hitler. Koning Willem-Alexander heeft erop gereageerd, maar wil niet zeggen wanneer hij zélf van dat onomstotelijke bewijs wist: “Dat is niet zo relevant.“

Dat is het natuurlijk wel. Bernhard heeft tot zijn dood gelogen tegen Nederland en het is van belang te weten of de koninklijke familie wist dat hun vader en opa het land belazerde.

Prinses Margarita, kleindochter van Bernhard, was daarover bij Shownieuws verrassend openhartig. “Ja, wij wisten het natuurlijk allemaal. Dit was al bekend.”

Er komt vermoedelijk een onderzoek naar het Naziverleden van prins Bernhard. Daar zal de vraag wanneer de familie er van wist vast onderdeel van zijn. Maegarita heeft al een beetje antwoord gegeven.