Daphne Bunskoek maakt op krukken rentree bij RTL Boulevard

Daphne Bunskoek is zaterdag na weken van afwezigheid weer aan de desk van RTL Boulevard verschenen. De 49-jarige presentatrice keerde terug nadat ze begin augustus haar knie had gebroken bij een kitesurfongeluk. Bij het uitspreken van de onderwerpen die in de uitzending aan bod komen, waarbij de presentatoren voor de desk staan, leunde Bunskoek op krukken. Eenmaal achter de desk ging ze zitten. "Dit is hét uitje van de afgelopen tien weken, hoor", grapte de presentatrice tegen haar collega Luuk Ikink, nadat hij haar terugkeer even had benoemd. Bunskoek gaf ook een update over haar gezondheid. "Het gaat goed, dinsdag ga ik weer een foto maken en als het goed is mag ik over twee weken mijn eerste stapjes zetten."