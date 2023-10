Robert De Niro haalt opnieuw hard uit naar Donald Trump

Robert De Niro haalt in een interview met de Britse krant The Guardian opnieuw hard uit naar voormalig president Donald Trump van de Verenigde Staten. De topacteur vindt Trump, die nu opnieuw president wil worden, geen goede leider en vergelijkt hem met een ouder die zijn kinderen mishandelt.

"De politieke situatie in mijn land is gestoord en absurd, we zijn de controle helemaal kwijt", vindt de Amerikaan De Niro, die zich al vaker kritisch uitte over Trump. "Ik zie het fenomeen Trump, het fenomeen van mensen die zich niet tegen hem verzetten, mensen die beter zouden moeten weten... Ze veroorzaken grote bezorgdheid in het land en veel angst. Ik heb het gevoel dat sinds hij op het toneel is verschenen - zelfs nadat hij president is geworden - het is alsof een mishandelende ouder een huishouden regeert, alleen is het niet slechts één huishouden, maar het hele land", zegt de acteur. Volgens De Niro is Trump, die van 2017 tot 2021 president van de VS was, geen goede leider. "Een van de belangrijkste taken van een leider is de verantwoordelijkheid nemen om te leiden. Zelfs wanneer de massa een bepaalde richting opgaat, moet jij ze de juiste weg laten bewandelen. Daar is integriteit voor nodig, weten wat goed is en wat niet en weten waar je voor staat. Hij doet maar wat zodat hij de baas kan zijn. Hij wil alleen maar de macht hebben. Hij heeft geen moreel kompas." De Niro vindt daarom ook dat Trump, een van de belangrijkste Republikeinse presidentskandidaten bij de komende verkiezingen, na zijn nederlaag tegen Joe Biden bij de vorige verkiezingen niet meer verkozen mag worden. "Het gekke aan Trump is dat als hij hersens had gehad, hij opnieuw president had kunnen worden. Maar het maakt hem niet uit, hij heeft stomme dingen gedaan. Hij is iemand die in dit land nooit meer in de buurt van leiderschap mag komen."