Zelfs de ambulancebroeders mochten niet weten hoeveel Linda de Mol weegt

Linda de Mol lijkt zelfverzekerd en heeft ook veel redenen om dat te zijn. Maar als het om haar gewicht gaat is ze onzeker, zoals veel vrouwen, zegt ze in Linda, haar eigen blad. Maar naar eigen zeggen zit het zo diep, dat het ook tot gevaarlijke situaties kan leiden. Linda onthult dat ze voor een helikoptervlucht in New York beweerde zo’n acht kilo lichter te zijn.

Een keer later weigerde ze zelfs ook maar haar gewicht te noemen toen ze een afstapje over het hoofd zag en zoveel pijn had dat ze ’out’ ging. Alsnog durfde ze niet haar gewicht te vertellen aan de ambulancemedewerkers. „Ik kijk het kringetje rond en zeg: „Die pijn valt eigenlijk wel mee hoor, doe maar een paracetamolletje”, aldus Linda.



„Ik probeer er boven te staan, ik probeer body confident te zijn, ik probeer uit te stralen dat ik dat soort dingen op mijn 59ste verdomme niet meer aan mijn zelfvertrouwen laat knagen, maar het blijft een gevoelig dingetje.”